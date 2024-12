Kerststallententoonstelling

Uithoorn – Maandag 9 december gonsde het van activiteiten in De Schutse. Vele vrijwilligers waren bezig met het groeperen van kerststallen die ook dit jaar weer komen uit de collectie van Bert Hilhorst uit Amsterdam. Zijn collectie bestaat uit ruim 800 groepen waarvan er dit jaar 78 tentoongesteld worden in De Schutse. Van over de hele wereld komen de groepen, van klein tot groot en sober tot kleurrijk.

Dit jaar zullen er dan ook andere groepen te zien zijn dan vorig jaar. De tentoonstelling is geopend van woensdag 11 tot en met maandag 30 december van maandag tot en met zaterdag. Vanaf 11.00 tot 16.00 uur kunt u de kerststallen komen bewonderen in kerkgebouw De Schutse, De Merodelaan 1 in Uithoorn.

Elke dag omstreeks 15.00 uur zal er een kerstverhaal voorgelezen worden. De entree is gratis. Een kleine gift is welkom voor bestrijding van de onkosten.

Ook bij de volgende activiteiten is iedereen van harte welkom:

– Woensdag 11 december wordt de tentoonstelling om 11.00 uur geopend, waarbij een zanggroepje enkele kerstliederen zal zingen.

– Zondagavond 15 december is er een kerstsamenzang die om 19.30 uur begint; de kerk is open vanaf 19.00 uur.

– Dinsdagochtend 24 december van 10.30 tot 11.30 uur komt poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek een kerstvoorstelling geven speciaal voor kinderen van de basisschoolleeftijd. ‘De puzzel van Kerst’ is een interactieve voorstelling vol buikspreken, verhalen, goocheltrucs en verrassingen. De kerk is hiervoor open vanaf 10.00 uur.

Een uittip voor Tweede Kerstdag: de tentoonstelling is dan geopend van 12.00 tot 16.00 uur.

Op maandag 30 december is de tentoonstelling voor het laatst geopend en wordt het feestelijk afgesloten.

Het kan zijn dat er onverwacht wijzigingen zijn in de openingstijden. Raadpleeg voor de actuele tijden de website www.pkn-uithoorn.nl.

De Kerstallententoonstellng is een onderdeel van de Protestantse Gemeente Uithoorn, De Merodelaan 1 te Uithoorn. Contactpersoon: Marja Lyklema, (voorzitter Kerststallententoonstelling) bereikbaar op 06 – 1875 187.

Foto is aangeleverd.