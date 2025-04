Kennismaken met beroepen tijdens Doe Dag

Amstelland – Meelopen met een advocaat, een kraanmachinist, een timmerman, een kapper of een zorgmedewerker; het kon allemaal tijdens de Doe Dag van Veen en Amstelland On Stage. Donderdag 27 maart maakten meer dan 1.000 leerlingen kennis met allerlei beroepen in de regio. Dit werkbezoek is enorm waardevol voor hun beroepsoriëntatie. Ook de gloednieuwe horecazaak Sunday Floating Foodbar in Amstelveen deed mee en opende haar deuren voor vmbo-leerlingen. “Bij ons zijn twee groepen aan het werk”, vertelt Debbie. “Een groep maakt kennis met het werk van een kok; de andere groep werkt met ons mee in de bediening. Wat dat betreft treffen de leerlingen een fantastische dag; het is erg druk vanwege de Kersenbloesembomen die in bloei staan.” Een van de leerlingen loopt met een dienblad alsof zij nooit anders gedaan heeft. “Ik ben dol op de horeca”, zegt zij. “Ik vind het echt leuk werk. Misschien dat ik later wel mijn eigen zaak zou willen.” Verderop is een leerling sinaasappels aan het persen. “Of ik ook in de horeca wil werken, weet ik nog niet. Kinderopvang lijkt mij ook heel leuk. Daar ga ik vanmiddag kijken; dan kan ik het goed met elkaar vergelijken.”

Veen en Amstelland On Stage is een project voor vmbo-leerlingen uit Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen en Uithoorn. Uit deze regio komen ook de deelnemende bedrijven en organisaties. “Wij vinden het fantastisch om mee te doen”, stelt Rolf Langeweg van Smitsair in Uithoorn. “Misschien raakt een van de leerlingen wel dusdanig enthousiast dat hij of zij over een tijdje bij ons aanklopt voor een stageplaats; dat zou fantastisch zijn.” Dat dat succes mogelijk is, bewijzen twee leerlingen die op Doe Dag zijn bij Verpleeghuis Het Hoge Heem in Uithoorn. Zij regelden daar direct een stageplaats, vertelden ze enthousiast.

In Mijdrecht stelde het politiebureau De Ronde Venen haar deuren open. Alleen al het feit dat leerlingen daar een kijkje achter de schermen kregen, maakte veel indruk. “Aan het eind hebben we geoefend met een aanhouding”, vertelt een leerling vol enthousiasme. “Wie kan nu zeggen dat hij iemand in de boeien heeft geslagen? Mij lijkt het werk van een politieagent heel leuk; ik vind het mooi om iets goeds te kunnen betekenen voor mensen.”