Kennismaken met 3D bij Hobby Computer Club

Amstelveen – De Senioreninloop van de Hobby Computer Club regio Amsterdam en Ontmoetingscentrum De Meent nodigen belangstellenden uit voor een kennismaking met professionele en hobby 3D technieken op dinsdag 20 november.

In samenwerking met de landelijke ‘HCC-3D interessegroep’ wordt uitgelegd wat 3D printen als creatieve computerhobby kan betekenen en de rol die de HCC daarin kan spelen. De belangrijkste aspecten die voor 3D als hobby interessant zijn: Historie en werking 3D printer, hoe kom je aan 3D modellen, hoe maak je een 3D model geschikt om te printen en wat is nodig om een goede 3D print te maken?

Enkele programma’s worden live gedemonstreerd en de aanwezigen kunnen deze middag een 3D printer aan het werk zien.

Wil je meer over 3D als hobby weten? Kom dan naar deze presentatie in Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3 te Amstelveen op dinsdag 20 november vanaf 14.00 uur in zaal 1. De toegang is gratis!