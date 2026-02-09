KCA Kunstcafé met kunstenaar Ster Borgman

Aalsmeer – Ontdek op woensdagavond 18 februari de creatieve wereld van topkunstenaar Ster Borgman, de maker van de betoverende tentoonstelling ‘De Alchemie van de Natuur’ tijdens een gezellig Kunstcafé in Het Oude Raadhuis van KCA. In de Artist Talk neemt deze sympathieke Aalsmeerder de aanwezigen mee in diens artistieke proces: hoe natuurlijke materialen als glas, pigmenten en metalen transformeren tot krachtige kunstwerken, en hoe de grens tussen kunst, wetenschap en magie daarin vervaagt. Kom luisteren, vragen stellen en laat je inspireren door het verhaal achter diens werk en fascinatie voor natuurlijke processen en transformatie.

Een boeiende avond voor iedereen die van kunst, natuur en creatief denken houdt. Het Kunstcafé op 18 februari begint om 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur, en is in Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9. De entreeprijs is 7,50 euro per persoon en dit bedrag is inclusief koffie en een wijntje of frisje. Kaartverkoop in de online Ticketshop op de website van KCA en bij binnenkomst.

Voor informatie kan een mail gestuurd worden naar: info@skca.nl of bel: 06-52667700. De tentoonstelling ‘De Alchemie van de Natuur’ met werk van Ster Borgman is nog tot en met 1 maart iedere vrijdag, zaterdag en zondag te bewonderen in Het Oude Raadhuis tussen 14.00 en 17.00 uur.

Foto: Kunstenaar Ster Borgman uit Aalsmeer (aangeleverd).

