Kanopolo: spectaculaire teamsport verovert de regio

De Ronde Venen – Wie op een zaterdagochtend langs de N201 vaart bij Vinkeveen kan zomaar getuige zijn van een sport die snelheid, tactiek en teamwork combineert in een dynamisch schouwspel op het water: kanopolo.

Deze relatief onbekende, maar wereldwijd beoefende sport is een unieke mix van waterpolo, basketbal, handbal en kajakken. In Vinkeveen wordt deze intensieve sport al sinds 2006 met passie beoefend.

Wendbare kajaks

Kanopolo wordt gespeeld in kleine, wendbare kajaks. Twee teams van vijf spelers proberen de bal in het doel van de tegenstander te werpen. De wedstrijden duren slechts twee keer tien minuten, maar dat is genoeg voor een flinke dosis actie. Uitslagen als 5-2 of 9-1 zijn geen uitzondering. Ondanks het fysieke karakter van het spel, is het risico op blessures klein dankzij beschermende uitrusting zoals helmen en zwemvesten.

“Voor buitenstaanders lijkt het soms een ruige sport, maar het is vooral een kwestie van techniek, samenwerking en snelheid,” vertelt een speler van de Vinkeveense club. “En het is ontzettend leuk om te doen.”

Combinatie van

De Vinkeveense kanopoloërs trainen elke zaterdag om 9.00 uur en maandagavond om 19.00 uur bij hun club aan de Herenweg 196. De trainingen bestaan uit een combinatie van techniek, tactiek en conditie. Van sprintoefeningen tot het oefenen van aanvallen en verdediging, alles komt aan bod. De club speelt momenteel met een team in de derde klasse en heeft in het verleden meerdere prijzen gewonnen. Ook leverde de club spelers voor het Nederlands team.

Nieuwe leden welkom

Toch is de groep op dit moment klein en is er behoefte aan nieuwe leden. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een keer mee te trainen. “Iedereen die kan zwemmen en van een uitdaging houdt, kan het leren”, aldus de club.

Wie nieuwsgierig is geworden, krijgt op zaterdag 28 juni een uitgelezen kans om kennis te maken met de sport. Tijdens de Watersportdag geven de spelers van 13.00 tot 15.00 uur demonstraties en kunnen bezoekers zelf in een kanopolo-kajak stappen om te ervaren hoe het is om al peddelend in balans te blijven én een bal te gooien.

Meer informatie is te vinden op de website van de club: www.kvdrv.nl.

Kanopolo verovert de regio. Foto: aangeleverd.