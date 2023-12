Kampioenswedstrijd JO16-1 van RKDES in Kudelstaart

Kudelstaart – Vanavond, donderdag 7 december, speelt de JO16-1 van RKDES vanaf 18.30 uur een inhaalwedstrijd thuis aan de Wim Kandreef tegen Buitenveldert. En dit is niet zo maar een wedstrijd. Het is namelijk een heuse kampioenswedstrijd waarbij de voetballers van Kudelstaart bij winst kampioen in de Hoofdklasse worden en dit betekent promotie naar de Divisie!

Voor de jongens zelf, maar ook voor RKDES begrippen is dit een heel speciaal moment, want de JO16-1 zou zo maar eens een van de weinige teams uit Kudelstaart zijn die dat voor elkaar kan krijgen.

RKDES hoopt dat heel veel mensen komen kijken en de jongens naar het kampioenschap aanmoedigen. Hopelijk wordt al het harde werken van de spelers en de staf uitbetaald in het zo gewilde kampioenschap in de Hoofdklasse.

Foto: Het JO16-1 voetbalteam. Foto: RKDES