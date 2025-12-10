Vinkeveen – Het eerste team van de Vinkeveense tafeltennisvereniging Vitac heeft knap het kampioenschap behaald in de 2e klasse afdeling Midden. Daardoor zal dit team, bestaande uit Ellie van Senten, Danny Hilhorst en Rian van de Most, in de voorjaarscompetitie in de eerste klasse uitkomen.

In de laatste wedstrijd uit tegen ATC Almere, de naaste concurrent, was er slechts een gewonnen wedstrijd nodig voor het kampioenschap. Vitac 1 won deze ontmoeting echter met 3-2 dankzij twee knappe overwinningen van Danny Hilhorst in zeer spannende vijfsetters. Ook het dubbelspel werd nipt binnengehaald in vijf sets.

Verdiend kampioenschap

Een verdiend kampioenschap met in totaal 36 punten uit tien wedstrijden, vijf punten meer dan de uiteindelijke nummer twee. Vermeldenswaardig is, dat Ellie van Senten maar liefst twaalf 12 van de veertien door haar gespeelde wedstrijden gewonnen heeft. Met deze 86% score is zij de een na beste van alle spelers in deze competitie.

Het tweede team van Vitac, bestaande uit Oscar Riehl, Hugo Gons, Kees Pronk en Jeroen Zonneveld, is er helaas niet in geslaagd om zich te handhaven in de 4eklasse. De laatste uitwedstrijd tegen Huizen 4 werd verloren met 1-4, terwijl in de thuiswedstrijd tegen dit team nog 3-2 winst werd behaald. Helaas was deze uitslag doorslaggevend in de strijd tegen degradatie tussen maar liefst vier teams die tot het einde dicht bij elkaar zaten qua puntentotaal.

Op de foto: v.l.n.r. Rian van de Most, Ellie van Senten en Danny Hilhorst. Foto: aangeleverd.