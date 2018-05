Jongeren organiseren buurtbarbecue bij JOP

Aalsmeer – Bij de Bloemhof aan de Hornweg staat al langere tijd een JOP, oftewel een Jongeren Ontmoetings Plek. Mensen die rondom deze JOP wonen, ervaren regelmatig overlast in de vorm van harde muziek, het geluid van auto’s en brommers en rotzooi. Er is een groep jongeren die regelmatig bij de JOP te vinden is, die dat vervelend vindt en hierover graag met omwonenden wil blijven communiceren. Deze jongeren willen de problemen rondom de JOP graag oplossen. Ook willen zij de bestaande JOP opknappen of vervangen, omdat deze letterlijk op instorten staat.

Uitnodiging

Om nader tot elkaar te komen, organiseerden de jongeren samen met het jongerenwerk van DOCK een buurtbarbecue. Omwonenden ontvingen twee weken geleden een mooie uitnodiging in de brievenbus. Ook het wijkcomité Aalsmeer Oost werd uitgenodigd. Op woensdag 2 mei gingen de jongeren al om 16.00 uur aan de slag om alle spullen te verzamelen en boodschappen te doen voor de barbecue. Om 18.30 uur stond alles klaar en werd de barbecue aangestoken.

Ondanks de wind en regen was het een heel geslaagde barbecue. Jongeren en buurt-bewoners zetten samen een partytent op, wat natuurlijk heel goed was voor de sociale cohesie. Er werden diverse gesprekken gevoerd over de overlast en de plannen rondom de JOP ( en dan vooral de plaatsing hiervan).

Samen blijven praten

De aanwezige buurtbewoners waren heel blij met het initiatief van de jongeren en vonden de barbecue een goed georganiseerd. Er kan geconcludeerd worden dat partijen door de actie van de jongeren nader tot elkaar zijn gekomen. Nu is het belangrijk het contact goed te onderhouden en samen te blijven praten over de toekomst van de JOP.