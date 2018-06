Tennis: Wilnisse boys kampioen

Wilnis – Wat een talenten bij Tennisvereniging Wilnis, de jongens 11 tot en met 17 jaar. Al een paar jaar spelen ze met elkaar de voor- en najaar competitie. Elk jaar stegen ze weer een plaatsje, maar dit jaar stonden ze na vijf (van de zeven) rondes bovenaan.

De laatste wedstrijd speelden ze tegen de nummer 2 in IJburg. Een gelijkspel zou al voldoende zijn om de Wilnisse boys kampioen te maken. Met lichte spanning, haar netjes in model en het zonnetje mee gingen ze op weg naar Amsterdam. Na de eerste twee zeer spannende enkel wedstrijden stond het 1-1. De volgende enkels gingen de baan op. Na twee slopende potten van weer twee uur wonnen de Wilnissers nipt en stond het dus 3-1 en waren ze in principe al kampioen.

Maar de dubbels moesten nog beginnen. Ook deze wedstrijden waren de jongens erg aan elkaar gewaagd maar werd het uiteindelijk 4-2 voor Wilnis. Het kampioensfeest kon beginnen. Renze Goossens, Bart Roling, Lars Pothoff, Richard Gaiser, Chris Dressel en Timo Vossestein gefeliciteerd