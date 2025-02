Jong talent op podium van The Shack

Oude Meer – Zaterdag 8 maart staat er jong talent op het podium van The Shack. Bandcoaches en vaste Shackgangers David Aferiat en Bart Vreken bundelen hun krachten en presenteren nieuwe, jonge bands. David is al jaren actief in Badhoevedorp met zijn ‘Bandles’. Uit zijn stal komen de bands Tuesday en MDA. Tuesday bestaat muzikanten met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar. Nog jonger is de band MDA:15 jaar! De Bandbrouwerij is een initiatief van de N201 in Aalsmeer met als doel jonge muzikanten bij elkaar brengen in diverse bandjes. Al 9 jaar levert Bart Vreken van De Bandbrouwerij de ene leuke band na de andere af. Inmiddels een begrip in Aalsmeer en de regio!

De jonge bands Five Fools Live (rock), Kaseto (indie) en Plantekoorts (reggae) komen laten zien dat ze niet voor niks al vaak in de wijde omgeving op diverse podia te zien zijn. Ook Jellyfishes staat op het podium plus nog een gloednieuwe (nog naamloze) band. Bandles en De Bandbrouwerij bewijzen dat er nog volop jong talent aanwezig is! Zaterdag 8 maart showtime vanaf 16.00 uur Entree 10 euro. Kijk voor alle info op: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Foto: www.kicksfotos.nl (Bandbrouwerij in N201).