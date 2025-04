John van Schaik stopt na 40 jaar als veerman op pont Nessersluis

Regio – Al 40 jaar is John van Schaik voor veel mensen een vertrouwd gezicht op de veerpont bij Nessersluis. Maandag 31 maart was de laatste dag dat hij heen en weer voer tussen Nessersluis en Amstelveen, veerman Van Schaik gaat met pensioen. Daarmee komt een eind aan een periode van 106 jaar waarin een lid van de familie Van Schaik de pont bediende. Alle reden voor burgemeester Maarten Divendal en gemeentesecretaris Marco Vonk om John van Schaik op zijn laatste werkdag in het zonnetje te zetten.

Sinds 1880

Zover bekend vaart de veerpont sinds 1880 dagelijks over de Amstel. De pont werd in die tijd gebruikt voor vervoer van turf naar Amsterdam en na de bouw van het fort maakten militairen van de verbinding gebruik. Ook zijn er verhalen dat de pont al veel langer in gebruik is en al sinds de middeleeuwen heen en weer vaart over de rivier. Vaststaat dat de opa van John van Schaik, Gerrit van Schaik, in 1919 pontbaas werd en daarmee een lange familietraditie begon. Want nadat Gerrit van Schaik er in 1951 mee stopte, nam zoon Jan het over. Hij bediende het veer tot 1985 waarna zijn twee zoons John en Cock het weer overnamen. Cock van Schaik besloot er per 31 december 2017 mee te stoppen en nu ruim zeven jaar later was het de laatste keer dat zijn broer de pont bediende.

Vertrouwd gezicht

Voor gemeente De Ronde Venen en veel inwoners van Nessersluis en omgeving komt met het stoppen van John van Schaik een eind aan een tijdperk. Een groot aantal inwoners was dan ook samen met burgemeester Divendal en gemeente-secretaris Vonk maandag 31 maart naar de veerpont gekomen om stil te staan bij dit moment en Van Schaik te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Burgemeester Divendal: “De veerpont vormt voor veel inwoners een belangrijke verbinding naar Noord-Holland. Zij kwamen dagelijks op hun overtocht een vertrouwd en vriendelijk gezicht tegen. De veerpont blijft varen, maar het gezicht van de veerman gaan alle gebruikers heel erg missen.’’

De veerpont Nessersluis vaart op werkdagen tussen 06.00 en 20.00 uur over de Amstel en op zaterdag en zondag van 09.00 tot 20.00 uur (zomerperiode) of van 9.00 tot 18.00 uur (winterperiode). Jaarlijks maken ruim 72 duizend passagiers van het veer gebruik.

Op de foto: John van Schaik werd maandag 31 maart bedankt voor zijn jarenlange inzet door burgemeester Maarten Divendal (links) en gemeentesecretaris Marco Vonk (rechts). Foto: aangeleverd.