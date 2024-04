Johan Erelid en Henk Kroon Lid van Verdienste￼

Vinkeveen – Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 10 april jl. heeft De Vinken twee leden in het zonnetje gezet. Johan Kroon werd benoemd tot Erelid, Henk Kroon werd benoemd tot Lid van Verdienste. Beide Vinkeniconen werden verrast met een mooie oorkonde. De familie Kroon is een begrip en drijvende factor binnen De Vinken, zowel op bestuurlijk en technisch als organisatorische vlak. Johan Kroon, al in het bezit van een Vinkenereteken, kreeg zijn onderscheiding voor zijn lange korfbalcarrière en enorme staat van dienst als vrijwilliger bij de club. Niet alleen is Johan al meer dan 40 jaar actief als trainer/coach van praktisch alle leeftijdscategorieën, hij vond daarnaast ook tijd voor talloze andere functies. En klein greep: wedstrijdsecretaris, lid van de technische commissie, scheidsrechter, trainingscoördinator, kampleiding, jeugdcommissielid, lid van de lustrumcommissie en organisator van de Vinkensportweek, toernooien, de Grote Clubactie en jeugddagen.

50 jaar

Henk Kroon is al ruim 50 jaar lid van de vereniging en nog altijd op het veld actief als jeugdscheidsrechter. Naast een actieve, zeer verdienstelijke korfbalcarrière met 265 wedstrijden in de hoofdmacht, heeft Henk een indrukwekkende lijst aan nevenfuncties op zijn naam staan. Binnen het bestuur was hij actief als voorzitter en secretaris en lid van het stichtingsbestuur van het Dorpshuis. Daarnaast was hij o.a. trainer/coach, trainingscoördinator en medeopsteller van het TrainingsOpbouwPlan, lid van diverse commissies en organisator van een groot aantal activiteiten binnen de vereniging.

“Als vereniging prijzen we ons zeer gelukkig met leden die zich al zo lang op alle vlakken voor de club inzetten. Johan en Henk zijn daarin een voorbeeld voor veel anderen. Het is mooi dat we hen met deze benoemingen konden belonen vandaag,” aldus Kelvin Hoogeboom, voorzitter van De Vinken.