Jeugdschutters Target succesvol in Landsmeer

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 2 december werd bij handboogvereniging Pijlsnel in Landsmeer de afsluitende wedstrijd verschoten van de wintercompetitie. Deze competitie wordt verschoten in de regio Noord Holland en behelst acht wedstrijden waarvan de afsluitende en medebeslissende afgelopen zaterdag was. Ongeveer vijftig jeugdschutters waren present om zich van hun beste kant te laten zien.

Van HBV Target uit Kudelstaart waren drie jeugdleden vertegenwoordigd: Lieke Mur, Devon Felix en Tycho van Gent. Het was een spannende eindstrijd vanwege het feit dat er zeer kleine verschillen waren in de prestaties van de individuele schutters. Lieke wist zich het beste te klasseren met een tweede plaats, waarbij Devon en Tycho net buiten het podium vielen.

Aan de voorbereiding lag het niet volgens trainer Marco Jongkind die zich enorm inzet voor de jeugd van HBV Target en de mening was toegedaan dat het een gezellige afsluiting was van het winterseizoen waarbij hij de jeugdleden feliciteerde namens hem en alle leden van Target.