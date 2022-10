Jeugdschakers welkom bij AAS op vrijdag

Aalsmeer – Door de vakantie waren er maar weinig kinderen naar het jeugdschaken bij AAS gekomen. Maar wel weer een nieuw gezicht, Eli. Hij had op de braderie tegen Ben de Leur gespeeld en wilde het nu op de club gaan proberen. Hij werd ingedeeld tegen Merlijn en die was nog een maatje te groot. Maar Eli had het heel leuk gevonden en komt komende vrijdag weer. Naksh was ook weer van de partij en moest tegen medeleerling en meer ervaren schaker Eva, die Naksh met gemak versloeg. Hiermee nemen Merlijn, 5 punten, en Eva, 4 punten, afstand van de rest van het peloton.

Schaken (leren) iets voor jou? Ook jij bent welkom. Er wordt iedere vrijdag vanaf 19.00 uur geschaakt dor de jeugdleden van schaakclub AAS in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat 55 in Aalsmeer. Er worden lessen gegeven en tegen elkaar competitie gespeeld. Kijk voor de stand, alle uitslagen en meer informatie op www.aas.leisb.nl

Door Ben de Leur