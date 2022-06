Jetze Plat benoemd tot erelid ZSC Oceanus

Aalsmeer – Tijdens de algemene ledenvergadering van zwemsportclub Oceanus in 2019 is een besluit genomen om Jetze Plat tot erelid te benoemen voor zijn paralympische prestaties en zijn ambassadeurschap voor de paralympische sport. De benoeming zou in april 2020 plaatsvinden, maar door de corona pandemie is de datum steeds verder naar achteren verschoven tot 26 juni 2022.

De benoeming vond afgelopen zondag plaats voor de start van de Lenie van der Meer bokaal zwemwedstrijd waar altijd valide en invalide sporters aan deelnamen. Deze wedstrijd wordt jaarlijks mogelijk gemaakt door de stichtingen ‘Meer Armslag’ en ‘Mike Multi Foundation’.

De voorzitter van Oceanus Kees Reijnders reikte een glazen sculptuur van het Oceanus logo uit aan Jetze Plat als blijvende herinnering van het erelidmaatschap. Reijnders gaf in zijn woorden aan dat Oceanus trots is op een lid als Jetze Plat. Niet alleen door zijn prestaties – Vier keer Paralympisch kampioen, achtvoudig Wereld-, viervoudig Europees- en elfvoudig nationaal kampioen en houder van het parcoursrecord van de wereldberoemde Ironman op Hawaï (8 uur, 41 minuten en 47 seconden). Reinders: “Maar vooral door de persoon die jij bent; de beleving, de uitstraling, de gedrevenheid, de persoonlijkheid. Een echte ambassadeur en inspiratiebron voor de sport in het algemeen en sporten met een beperking in het bijzonder. Oceanus is trots om een erelid als Jetze Plat in haar midden te hebben.”

Foto: www.kicksfotos.nl