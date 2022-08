Inzamelpunten in supers voor de Voedselbank

Aalsmeer – De Voedselbank Aalsmeer is begonnen met het inrichten van onbemensde inzamelpunten bij supermarkten. De reden hiervoor is de teruglopende hoeveelheid donaties vanuit de supermarkten, onder andere door kortingsacties op voedsel waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum nadert. Goed in het kader van voedselverspilling, maar het scheelt de Voedselbank voedsel. De bedoeling is dat klanten één of meerdere (houdbare) producten kopen, betalen en in de krat van de Voedselbank plaatsen. Er zijn al inzamelpunten bij AH op het Poldermeesterplein en de Jumbo in de Ophelialaan.

Het bestuur is nog in gesprek met de eigenaren van AH in Kudelstaart. De verwachting is dat de inzamelpunten tijd nodig hebben om op gang te komen, maar, zo stelt het bestuur, elke krat is er één. De reguliere inzamelacties gaan overigens ook met regelmaat gehouden worden.

Op zaterdag 27 augustus is er een inzamelactie van de Voedselbank bij de Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg en van 29 augustus tot en met 4 september vindt de actie ‘Op een lege maag kun je niet leren’ plaats bij de AH-winkels op het Poldermeesterplein en het Praamplein. Vrijwilligers zijn bij de inzamelacties van harte welkom. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op via de website www.voedselbankaalsmeer.nl.