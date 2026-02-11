Inschrijving watersportcursussen geopend

Vinkeveen/Abcoude – Bij de Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude (WVA), gevestigd op Zandeiland 4 in de Vinkeveense Plassen, gaat eind mei een reeks cursussen van start voor diverse vormen van watersport. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. De vereniging biedt windsurfopleidingen aan op twee niveaus: windsurfen diploma 1 en 2. Deelname is mogelijk voor leden van de WVA, al kunnen starters gebruikmaken van een gratis proeflidmaatschap dat drie maanden geldig blijft. De minimumleeftijd voor deze cursussen is 10 jaar. De vereniging beschikt over materiaal dat speciaal geschikt is voor jonge beginners – zoals kleine, lichte zeiltjes – terwijl er voor oudere deelnemers ook grotere zeilen beschikbaar zijn.

Jeugdzeilen Optimist

Kinderen van 6 tot 12 jaar, die al enigszins kunnen sturen in een zeilbootje en graag willen leren racen in een Optimist, kunnen deelnemen aan de optimisten-training. Tijdens zes lessen krijgen de jonge zeilers begeleiding van een ervaren trainer of trainster en werken zij aan zowel techniek als behendigheid. Voor deelnemers zonder eigen Optimist zijn er enkele boten beschikbaar.

Volwassenen die willen leren zeilen of hun bestaande vaardigheden willen verbeteren, kunnen terecht in de polyvalk of centaur. Onder leiding van een deskundige trainer volgen zij vier lesavonden van 1,5 tot 2 uur.

Inschrijven kan via de website: www.wvavinkeveen.nl.

Op de foto: Zeilen in een Optimist. Foto: aangeleverd.