Inschrijving voor ‘6 uur van Westeinder’ geopend

Aalsmeer – Opnieuw organiseert Watersport Vereniging Schiphol samen met Westeinder Zeilwedstrijden de ‘6 uur van Westeinder’ op zaterdag 11 juni. In alle klassen van kajuit- en open zeilboten kan er worden deelgenomen aan deze race; ook schippers die niet lid zijn van een aangesloten watersportvereniging zijn welkom. Door toepassing van een SW-handicapsysteem waarmee de gezeilde tijden worden omgerekend naar een gecorrigeerde tijd is de kans om voorin te eindigen of zelfs te winnen voor iedereen even groot.

Vanaf 8.00 uur is het eerst tijd voor koffie en dan volgt er een palaver met tekst en uitleg in Het Kombuis van WV Schiphol aan de Uiterweg over de te zeilen baan. De start is om 10.00 uur en dan wordt het rondjes zeilen over de van de windrichting afhankelijke lengte van de Grote Poel. Elk jacht wordt bij een speciale boei op rondingstijd geklokt tot 16.00 uur waarna een rekenclausule voor de afgeronde totaaltijd zorgt. En natuurlijk is er bij WV Schiphol een gezellige prijsuitreiking en ter afsluiting een complete barbecue. Ga je de uitdaging aan? Schrijf je dan snel in via de sites van westeinderzeilwedstrijden.nl en wvschiphol.nl .