Inschrijving PK Sport Bosdijkloop geopend￼

Regio – Op zondag 18 februari vindt de 44ste PK Sport Bosdijkloop plaats. Het wordt weer een fantastisch evenement en een gezellige dag. Of je nu een getrainde loper bent en je PR wilt verbeteren of een sportief rondje wilt hardlopen met vrienden of familie, iedereen is welkom! Inschrijven via www.inschrijven.nl, met als inschrijfgeld voor de halve marathon (deelname vanaf 16 jaar) en 10 kilometer 8 euro en voor de 5 kilometer 6 euro. Voor de kinderen t/m 12 jaar is er de1 kilometer Kids Run. Deelname is gratis en natuurlijk krijg jij een medaille om op school mee te pronken. Het inschrijfgeld is inclusief huur van een Ipico chip voor de tijdregistratie. De online voorinschrijving met vroegboekkorting is mogelijk t/m donderdag 15 februari. Bij de na-inschrijving op de dag van de loop wordt 2 euro extra in rekening gebracht. De start- en finishlocatie zijn nabij het wedstrijdsecretariaat, sporthal De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen en voorzien van kleedruimten, douches, diverse zalen voor inschrijving, prijsuitreiking, tasseninname, EHBO en een foyer met horeca-faciliteiten. Meer info: www.ttcdemerel.nl, Peter Meijer, tel. 06-48013782, of e-mail: bosdijkloop@gmail.com.