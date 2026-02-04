Indrukwekkende overwinningen op New Legends 3 Kickboksgala

Mijdrecht – In Woerden vond 31 maart het drukbezochte kickboksgala New Legends 3 plaats. Tijdens dit evenement leverde Tobias van Bruggen uit Mijdrecht een opvallende prestatie. In een bijzonder spectaculaire partij verraste hij het publiek door zijn tegenstander, Youness Wallon al binnen 15 seconden knock-out te slaan. Deze ongekend snelle overwinning zorgde voor een uitzinnige sfeer onder de supporters die speciaal voor Tobias naar het gala waren gekomen.

Snelle Knock-out

Vanaf het begin van de partij trad Tobias vastberaden op. Onder toeziend oog van de hoofdsponsor van het toernooi Rumblestore.nl. Direct na het startsignaal overrompelde hij zijn tegenstander met een krachtige combinatie van stoten. De aanval werd bekroond met een rake rechtse trap naar het hoofd van Wallon, waarop de scheidsrechter direct besloot het gevecht te beëindigen. Met deze snelle beslissing werd de overtuigende winst van Tobias van Bruggen nog eens extra benadrukt.

Succesvolle teamgenoten uit De Ronde Venen

Niet alleen Tobias boekte succes tijdens ‘New Legends 3’. Ook zijn teamgenoten uit De Ronde Venen konden terugkijken op sterke prestaties. Didier Bosman vocht een sterke jeugdpartij, waarin hij zich vooral richtte op het bovenbeen van zijn tegenstander en overtuigend wist te winnen. Daarnaast behaalde Ivan Mauloud op zondag zijn eerste overwinning in de C-klasse tijdens het Ringsgala in Maarssen. Dankzij deze mooie resultaten kan Hanuman Gym terugkijken op een weekend vol sterke prestaties en hoogtepunten.

Op de foto: Lokale kickbokstalenten Tobias van Bruggen (Mijdrecht) en Diedier Bosma wonnen hun partijen. Ivan Mauloed (Vinkeveen) wist een dag later zijn wedstrijd te winnen bij Rings Maarssen. Foto: aangeleverd.