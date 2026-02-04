HVM HO25-1 plaatst zich voor het NK-zaalhockey

Mijdrecht – De HO25-1 van Hockey Vereniging Mijdrecht is zaalkampioen geworden in de Topklasse regio Noord-Holland. Het team mag daardoor deelnemen aan het NK-zaalhockey, zondag 8 februari in Sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem. Op het NK spelen alle kampioenen van alle regio’s in Nederland tegen elkaar, zes teams strijden om de Nederlandse titel.

In de eerste wedstrijd volgt direct een sterke tegenstander, zaal-kampioen van 2025 Union HO25-1 uit Nijmegen. De tweede wedstrijd is tegen Den Bosch HO25-1. De vier beste teams spelen daarna een halve finale en tot slot is er de finale.

HV Mijdrecht is supertrots op deze mannen met in de voorhoede Timon Borking, Timo Minor, Willem Boogaard en Mokus Nouwens en reserve-speler Thom-Bas Bolsius. In het midden spelen Jort van Eeken en Niek Voorneveld en de verdediging is op het conto van Maurits Vernooij, Maurits Fievez, Reave Goudsmit en Pepijn Droog Willem de Man heeft de jong heren elke wedstrijd als een waardig CS+ scheidsrechter mogen fluiten.

Het team aanmoedigen? Voor leden is er nog plek in de bus naar Arnhem.

Op de foto: HO25-1 gaat in Arnhem voor de Nederlandse titel. Foto: aangeleverd.