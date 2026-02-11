Mijdrecht/Arnhem – Zondag 8 februari vond het NK Zaalhockey voor senioren plaats in Arnhem. Zes regiokampioenen uit het hele land streden om de landstitel. Hockey Vereniging Mijdrecht was duidelijk de outsider in dit geheel, want deelnemen aan een Nederlands kampioenschap voor deze club is bijzonder.

De eerste wedstrijd tegen Union HO25-1 uit Nijmegen verloren de Mijdrechtenaren, voornamelijk door de strafcorners tegen; ondanks de keeper skills van Sam Custers. Willem Boogaard wist nog wel een tegendoelpunt te maken, maar dat was niet voldoende voor de winst.

De tweede wedstrijd was tegen Den Bosch HO25-1. Het team was op dreef met een sterke verdediging van Reave Goudsmit, Maurits Fievez en Pepijn Droog. Het middenveld, bestaande uit Niek Voorneveld en Mokus Nouwens wisten de ballen moeiteloos te begeleiden richting het doel, waardoor Timon Borking het eerste doelpunt scoorde. Aanvoerder Jort van Eeken en coach Willem de Man hadden tactische plannen om deze wedstrijd te winnen en er werd enorm goed gespeeld. Mooie doelkansen gezien van Timo Minor en Thom-Bas Bolsius wist twee strafcorners op te eisen waaruit Maurits Vernooij 2-0 scoorde.

In een spannende wedstrijd tussen Den Bosch en Union, werd Den Bosch weer uitgeschakeld, waardoor Mijdrecht naar de halve finale ging. In deze wedstrijd kwamen ze tegenover Oranje-Rood uit Eindhoven te staan, een team dat landelijke hoofdklasse speelt. Ondanks het goede spel deden opnieuw de strafcorners het team de das om. Hiermee kwam het toernooi ten einde voor de jonge heren, maar niet voordat de finale tussen Union en Oranje-Rood bekeken was.

Ondanks de aanmoedigingen voor Union ging Oranje-Rood er met de bokaal vandoor. “Al met al een hele knappe prestatie voor de polderboys om op het NK te staan en daar derde te worden”, aldus de trotse team-manager Carmen Los. “Onze club heeft zich daardoor duidelijk op de kaart gezet.”

Op de foto: HV Mijdrecht HO25-1 derde op het NK Zaalhockey. Foto: aangeleverd.