Hulp voor ondernemers met geldzorgen Uithoorn en De Ronde Venen

Regio – Ben je ondernemer in gemeenten Uithoorn of De Ronde Venen en heb je geldzorgen? Wacht niet te lang en vraag hulp, want die is dichterbij dan je denkt. Zo werkt de Belastingdienst vanaf nu samen met Geldfit Zakelijk. Zij kunnen je doorverwijzen naar passende lokale hulp, zodat je sneller geholpen wordt bij je vragen en zorgen over geld. De Belastingdienst en Geldfit roepen daarom op: wacht niet tot financiële zorgen erger worden en klop bij ons aan. De hulp is gratis én anoniem. Je hoeft het niet alleen op te lossen.

Geldzorgen bij ondernemers kunnen ontstaan door een betalingsregeling, faillissement of een verandering in de persoonlijke situatie. Het is voor hen vaak lastig om een oplossing te vinden. Dat komt omdat er veel hulporganisaties zijn, maar het niet duidelijk is met welke vragen je waar terechtkunt bij jou in de buurt. Daarom tekenden de Belastingdienst en Geldfit Zakelijk eind april een overeenkomst voor de komende vier jaar. Door de samenwerking kan de Belastingdienst ondernemers met geldzorgen sneller doorverwijzen naar Geldfit Zakelijk. Ook als die zorgen verder gaan dan alleen belastingen.

Plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst Julien Spliet zegt: “Door deze samenwerking met Geldfit Zakelijk komen ondernemers sneller terecht bij passende hulp in de buurt. En hoeven zij dit niet zelf uit te zoeken.”

Ben je ondernemer en heb je geldzorgen? Maak een (gratis) afspraak via de BelastingTelefoon (0800-0543). Heb je zorgen die verder gaan dan belastingen? Neem dan net als 170.000 ondernemers gratis en anoniem contact op met Geldfit Zakelijk (0800-8115). Het team denkt met je mee over welke hulp passend is en waar je in de buurt terecht kunt.

Kijk voor meer informatie over de hulpmogelijkheden op belastingdienst.nl/geldzorgen. Of ga direct naar de website van Geldfit Zakelijk via geldfit.nl/zakelijk. De Belastingdienst en Geldfit Zakelijk helpen je dan verder.

Foto: aangeleverd