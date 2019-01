Huisvuil niet overal opgehaald in De Ronde Venen

Problemen tijdens eerste ophaaldag van nieuwe inzamelaar

De Ronde Venen – Het ophalen van huisvuil in de gemeente is vorige week niet goed verlopen. Het bedrijf dat het afval ophaalt, Suez, bleek dinsdag en woensdag na de ophaalrondes een aantal straten niet te hebben bezocht. Bewoners die hier melding van maakten, is beloofd dat de minicontainer alsnog geleegd zou worden. Dit is niet overal gebeurd.

Wethouder Marja Becker: ,,Ik vind het oprecht vervelend dat dit is gebeurd en bied alle mensen die hier mee te maken hebben gehad excuses aan. Vanaf 1 januari werken we met een ander bedrijf dat de minicontainers leegt en het afval ophaalt. Ondanks alle voorbereidingen is de eerste keer dat zij het huisvuil in de gemeente hebben opgehaald niet helemaal goed verlopen. Daarnaast zijn we op 1 januari overgegaan op andere ophaaldagen. Dat heeft mogelijk ook problemen veroorzaakt.’’

Contact

Afgelopen dagen is er veel contact geweest met Suez om herhaling van problemen te voorkomen. Dinsdag 29 januari is de volgende keer dat het restafval wordt opgehaald. En woensdag 30 januari is het gft-afval weer aan de beurt. Wanneer het huisvuil wordt opgehaald is terug te vinden op de afvalkalender die eind vorig jaar en begin dit jaar is verspreid. Een prima alternatief hiervoor is de afvalapp MijnAfvalwijzer. Deze geeft melding wanneer afval buiten kan worden gezet. Ook kan de gemeente via deze app meldingen sturen als er bijvoorbeeld wijzigingen zijn in de ophaaldagen. Inwoners zijn op die manier direct op de hoogte van het laatste nieuws. De app is te downloaden via Appstore en Playstore. De informatie is ook te vinden op de website www.mijnafvalwijzer.nl.