Hoflandschool Mijdrecht derde bij District kampioenschappen schoolvoetbal

Mijdrecht – Woensdagmiddag 6 juni 2018; Vandaag worden de district kampioenschappen van het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gespeeld in Uithoorn! Na de regionale overwinning 2 weken geleden in Rhenen mochten de Hofland leeuwinnen nu strijden tegen de andere regio’s. Vol goede moed, maar ook vol adrenaline, werd de eerste wedstrijd om half 1 afgetrapt tegen De Driemaster uit Alkmaar. Al snel werd duidelijk dat deze wedstijd wel eens gewonnen kon worden na een 1-0 voorsprong. Maar nog sneller werd duidelijk dat het afzien was met de tropische temperaturen. Gelukkig raakten de gemoederen niet oververhit en werd de wedstijd gewonnen met 2-0. Aansluitend was de derby tegen De Springschans uit Uithoorn en vol enthousiasme werd deze wedstrijd dan ook afgetrapt. Het uitstekende wissel- en coachbeleid wiep snel zijn vruchten af en een 1-0 voorsprong werd afgedwongen. De tweede helft was spannend, maar de leeuwinnen speelden de wedstrijd professioneel uit en een halve finale plek was veilig gesteld. De speelsters en supporters konden hun geluk niet op en ondanks de verzengende hitte was het één groot feest op en langs het veld.

Halve finale

En toen kwam de halve finale….Dapper trokken de meiden ten strijde maar al snel werd duidelijk dat de tegenstander toch net een maatje te groot was. En dan zit in een keer alles tegen en de warmte hielp zeker niet mee . De wedstrijd werd met 2-0 verloren maar met opgeheven hoofd hebben ze het veld verlaten. De troostfinale mocht meteen starten en ondanks de teleurstelling van de verloren halve finale, werd de moed weer bij elkaar geraapt. De leeuwinnen vochten voor wat ze waard waren en met succes want na het laatste fluitsignaal kon trots de 3de plek bemachtigd worden.