Hockeyclub Qui Vive Uithoorn 60 jaar

Uithoorn – Hockeyclub Qui Vive uit Uithoorn bestaat dit jaar 60 jaar! Dat gaat gevierd worden en wel een heel jaar lang! Op vrijdag 23 juni gaat het jubileumjaar van start met een officiële receptie, gevolgd door een reünie met de traditionele en vaak hilarische wedstrijden tussen oude en actuele eerste dames- en herenteams.

De receptie start om 17.00 uur met om 18.00 uur vervolgens een welkomstwoord door voorzitter Pieter Litjens, gevolgd door een speech van Erik Klein Nagelvoort, de huidige voorzitter van de KNHB. Om 18.30 uur begint dan het sportieve deel met eerst de wedstrijd dames 1 tegen oud dames 1 en daarna, vanaf 19.30 uur, de wedstrijd heren 1 tegen oud heren 1

Barbecue aan

Vanaf 19.00 uur gaat de barbecue aan voor alle aanwezigen. Voor 17,50 euro per persoon kan eenieder mee-eten. Vooraf reserveren hiervoor is wel een vereiste en kan tot uiterlijk zondag 11 juni per mail: reunie@quivive.nl. Aanmelden voor de receptie kan via: secretaris@quivive.nl. Alle (oud)spelers, trainers, coaches en vrijwilligers worden van harte uitgenodigd voor de receptie.