Hertha pakt opnieuw de overwinning

Amstelveen/Vinkeveen – Hertha heeft afgelopen zaterdag een goede overwinning behaald in Amstelveen tegen AMVJ, dat een lastig seizoen beleeft en bivakkeert in de onderste regionen. De voetballers van Hertha daarentegen draaien bovenin mee in de vierde klasse. Hertha moest een overwinning behalen als nummer drie in de competitie, wetende dat de nummers een en twee tegen elkaar speelden.

Coach Ivan lont had een wissel vergeleken met de vorige wedstrijd. Kasper van Middelaar verving Mats Klinkhamer. Daardoor schoof Niels Maas door naar het middelveld. Hertha startte goed en binnen tien minuten had de warrig leidende scheidsrechter de keeper al met rood van het veld moeten sturen. Spits Sem Werneke ging alleen op doel af en werd onderuitgehaald door de doelverdediger, maar het bleef bij een gele kaart. Uit de afgeslagen vrije trap volgde wel een penalty voor Hertha. Een schot van buiten de zestien meter werd tegengehouden door een uitgestoken arm. Sem Werneke schoot de penalty recht van de keeper in de bovenhoek.

Na een half uur stond het weer gelijk. Een corner werd goed ingekopt bij de tweede paal: 1-1 Voor rust kwam Hertha op 1-2. Een dieptepass van 40 meter door Sander de Vries kwam bij Sem Werneke en diens schot kon nog worden gehouden door de keeper, maar de afgeslagen bal werd ingekopt door Hero Schulein: 1-2.

Na rust kwam Hertha al snel op 1-3 en leek de wedstrijd beslist. Een prachtige dieptepass kwam bij Hero Schulein terecht die in een keer op de keeper afkon en die verschalkte met een zacht balletje, 1-3. De spanning kwam terug door een onterechte penalty. In dit geval bleef de hand volledig langs het lichaam, maar de scheidsrechter besliste anders, 2-3. De zeer goed spelende Sander de Vries maakte aan de spanning een einde. Een prachtige voorzet werd door hem van dichtbij binnengekopt. AMVJ probeerde nog aan te dringen, maar kwam niet meer dichterbij.

Hertha heeft nu 18 punten na zeven wedstrijden en kan zaterdag thuis tegen VVC uit Nieuw-Vennep de tweede plek in de eerste periode veilig stellen met een overwinning. VVC staat derde, dus het belooft een spannende wedstrijd te worden. Aanvang 14.30 uur op Sportpark De Molmhoek in Vinkeveen.

Op de foto: Hertha pakt opnieuw overwinning. Foto: aangeleverd.