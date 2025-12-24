Hertha heeft er een kampioen bij

Vinkeveen – Hertha jongens onder 19-1, een goed op elkaar ingespeeld team, heeft zowel de eerste bekerpoule als de competitie afgesloten als ongeslagen kampioen. Sommige wedstrijden waren heel hard werken en er zaten spannende derby’s bij tegen regiogenoten als CSW uit Wilnis en Argon uit Mijdrecht. Andere wedstrijden wonnen ze met grote cijfers. Na elke wedstrijd komen ze bij elkaar om de wedstrijd na te bespreken en om de overwinning te vieren.
Op de foto: Hertha jongens onder 19-1. Foto: aangeleverd.