‘Haringhappen’ in Mijdrecht levert 5000 euro op

Mijdrecht-Wilnis – De traditionele Haringparty, die dit jaar voor de zeventiende achtereenvolgende keer in Mijdrecht werd gehouden, heeft 5000 euro opgebracht voor het goede doel. Het bedrag is bestemd voor de Stichting Jongeren Actief en Soos de Cirkel. Na afloop namen Raymond van Bergen (Jongeren Actief) en Angela van Adrichem met Dick Roodenburg (Soos De Cirkel) de cheques van elk 2500 euro in ontvangst.

Vele liefhebbers van de Hollandse Nieuwe kwamen woensdag 13 juni jl. naar het Raadhuisplein om de maatjes van Volendammer Visdelicatessen Adelhof te proeven. Ondersteund door de vrolijke dixieland klanken van de Swing Masters was het een zeer geanimeerde bijeenkomst met zeer fraai zomerweer. De opbrengst van de haringproeverij werd door de organiserende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis ter beschikking gesteld aan het goede doel. Dit jaar waren dat de Stichting Jongeren Actief en Soos de Cirkel.

Tien keer onder de hamer

De opbrengst voor het goede doel wordt vooral bereikt door het veilen van het eerste vaatje Rondeveense haring en dit gebeurde onder de enthousiasmerende leiding van veilingmeester Peter Forsthövel, die het vaatje maar liefst tien keer achtereen onder de hamer wist te brengen. Het was tevens de tiende en laatste(??) keer dat Peter Forsthövel deze veiling leidde. De Lionsclub dankt alle bieders en sponsoren en veilingmeester voor hun ondersteuning. Meer details en informatie is te vinden op Facebook “Lions Mijdrecht Wilnis”.