Handbalheren in actie voor ‘Final Four’ BeNe League

Aalsmeer – Het wordt een spannend weekend voor de handbalheren van Green Park Aalsmeer. De ‘Final Four’ in de BeNe League gaat van start en tegenstander is Achilles Bocholt, meervoudig winnaar van deze Belgische Nederlandse competitie. In de andere halve finale nemen Vise en Limburg Lions het tegen elkaar op een tweeluik (uit en thuis).

Zaterdag 23 maart komt Bocholt naar sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. De wedstrijd begint om 20.00 uur en natuurlijk rekenen de Aalsmeerse handballers op veel publiek ter aanmoediging. De volgende dag, zondag 24 maart, wordt het uitrusten in de bus richting Bocholt voor de uitwedstrijd tegen de Belgische titelhouder. Deze wedstrijd begint om 19.00 uur.

Het is aanstaande zaterdag voor Green Park Aalsmeer de laatste thuiswedstrijd in deze BeNe League. Op 6/7 april is de finale en deze vindt plaats bij de hoogst geklasseerde ploeg. Aalsmeer bezet de vierde plaats (1e Bocholt, 2e Vise en 3e Lions). Als de eindstrijd (finale) wordt gehaald zal deze niet gespeeld worden in Aalsmeer, maar of in België of in Limburg.

Bekerfinale in Almere

Tegenstander Achilles Bocholt is net als Green Park Handbal ook in de race om de landstitel, maar dan in België. De bekerfinale in Nederland is op zaterdag 30 maart en in deze strijd om de schaal neemt Aalsmeer het op tegen HC Bevo. Deze wedstrijd is in Topsportcentrum Almere en begint om 16.00 uur. Er zijn nog tickets te koop!

Jac. Stammes toernooi

Voor menig handballiefhebber wordt het kiezen: Of handbal gaan kijken of de handen uit de mouwen steken tijdens het jaarlijkse Jac. Stammes toernooi voor de jeugd op zaterdag 30 en zondag 31 maart in de sporthallen in Aalsmeer en Uithoorn. Organisator is handbalvereniging Green Park Aalsmeer.