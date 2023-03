Handbal: Zondag start NL League

Aalsmeer – Aanstaande zondag 19 maart gaat de handbal NL League van start. In deze competitie spelen de beste zes teams van Nederland om de landstitel. Deelnemende teams zijn: Hurry-Up, Tachos, Kras Volendam, Limburg Lions, Bevo HC en natuurlijk Green Park Aalsmeer. Lukt het de Aalsmeerse handballers om opnieuw de schaal te veroveren?

Eerste tegenstander voor Green Park Aalsmeer is Kras Volendam en deze wedstrijd is zondag thuis in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg en begint om 14.00 uur. Uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom.

Zaterdag 25 maart staat een uitwedstrijd tegen Bevo HC op het programma. De wedstrijd in het verre Panningen start om 20.30 uur. Een week later, zaterdag 1 april, wacht weer een thuiswedstrijd en is Tachos uit Waalwijk vanaf 19.00 uur de tegenstander en op zaterdag 8 april vertrekken de heren Green Park Aalsmeer handballers naar het eveneens verre Zwartemeer om het vanaf 20.00 uur op te nemen tegen Hurry-Up. Op zaterdag 15 april wacht een spannend thuisduel, tegen Limburg Lions uit Sittard-Geleen vanaf 19.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl