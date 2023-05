Handbal NL League: Ruime winst Green Park

Aalsmeer – De handbalheren van Green Park Aalsmeer hebben afgelopen zaterdag 6 mei flink toegeslagen in Waalwijk. Voor de Handbal NL League stond de wedstrijd tegen Tachos op het programma. Aalsmeer was een maatje te groot voor deze hekkensluiter in de competitie. De rust gingen de teams in met 9-18 voor Green Park. Toch bleef Aalsmeer ook de tweede helft geconcentreerd en aanvallend spelen met als resultaat een 20-36 eindstand. Een leuke opsteker voor de ploeg van Bert Bouwer dat tijdens de twee vorige wedstrijden enkele punten had laten liggen.

Grote concurrent Limburg Lions ‘dendert’ wel door en staat na 33-32 winst tegen Hurry-Up fier aan kop in de NL League met 19 punten. Green Park Aalsmeer volgt op plaats twee met 12 punten. Andere concurrent Kras Volendam is ook ‘op stoom’ en staat na een 27-20 overwinning op Bevo HC op plek drie met 11 punten.

Tegen Volendam op 9 mei

Een spannend duel wacht vanavond, dinsdag 9 mei. Green Park Aalsmeer en Kras Volendam gaan het tegen elkaar opnemen. De wedstrijd is in Volendam en begint om 20.00 uur. De Aalsmeerse handballers hopen dat veel fans meereizen ter aanmoediging. En aanstaande zaterdag 13 mei naar De Bloemhof komen, dan is Hurry-Up de tegenstander van Green Park Aalsmeer. De wedstrijd in de sporthal aan de Hornweg begint om 19.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl