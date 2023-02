Handbal: Green Park naar Visé in België

Aalsmeer – De BeNe League handbal is vorig weekend weer van start gegaan. Echter Green Park Aalsmeer is nog niet in actie gekomen. Zaterdag zou de ‘kraker’ tussen Limburg Lions plaatsvinden, maar het duel werd uitgesteld naar dinsdag. En ook dit treffen kon op het laatste moment niet doorgaan. Wanneer de wedstrijd wel gaat plaatsvinden is voor nu nog even niet bekend. Er moet een ‘tussendag’ gevonden worden, want het wedstrijdschema van de BeNe League loopt door.

Aanstaande zaterdag 4 februari wacht de volgende tegenstander voor Green Park Aalsmeer. De handballers vertrekken naar Wezet in België om het op te nemen tegen HC Visé. Er gaat een bus vol fans mee, maar de wedstrijd is thuis ook te volgen via livestream. Aanvang is 20.15 uur.

Actiefoto: Samir Benghanem van Green Park Aalsmeer.