Handbal: D5 van Green Park Aalsmeer kampioen!

Aalsmeer – De jongens van de D5 van Greenpark Aalsmeer Handbal zijn afgelopen zaterdag 18 maart kampioen geworden. De jongens zijn in oktober een poule hoger gaan spelen en wisten toch in deze hogere poule direct al kampioen te worden. Met nog één wedstrijd voor de boeg in de zaalcompetitie zijn de jongens niet meer te verslaan. Met meer dan 300 doelpunten wisten ze bijna alle wedstrijden te winnen; alleen in Almere werd er gelijk gespeeld. Bram, Cas, Pim, Quinn, Tom, Liam, Wessel, Niek en Joppe wonnen afgelopen zaterdag met liefst 28-12 van Vos uit Zwanenburg.

Met familie en vrienden op de tribune werd er na het fluitsignaal een feestje gevierd. Allemaal in een kampioensshirt, met mooie bloemen en wat lekkers van het jeugdbestuur in de kantine was het feest compleet.

Foto: Greenpark D5 handbalteam. Staand van links naar rechts: Herman (trainer), Pim, Cas, Tom, Joppe, Marjolein (begeleidster), Nicole (coach), Niek en Tim (trainer). Voor: Bram, Liam, Quinn en Wessel.