Handbal: Benauwde zege Aalsmeer op Volendam

Aalsmeer – Heren 1 van HV Aalsmeer zijn de herstart van de competitie goed begonnen. De eerste wedstrijd tegen Hellas in Den Haag werd afgelopen zaterdag 7 februari met een ruime zege van 36-24 beklonken. Enkele dagen later, op dinsdag 10 februari speelde het team na bijna twee maanden weer eens een thuiswedstrijd in De Bloemhof.

De derby tegen Volendam stond op het programma en deze spannende ‘pot’ eindigde in een 31-28 winst voor Aalsmeer. In de eerste helft was Aalsmeer duidelijk de betere ploeg en gerust werd er met 21-14. In het tweede deel kwam Volendam terug, terwijl Aalsmeer zeker qua verdediging iets laconieker werd. Al met al een benauwde overwinning voor Aalsmeer. De titel Man of the Match kreeg René de Knegt voor zijn uitstekende keeperswerk.

Zaterdag thuis tegen Sporting Pelt

Door de winst staat Aalsmeer nu op de tweede plaats in de Super Handball League met 26 punten (twee minder dan koploper Bocholt en één meer dan Sporting Pelt). Dit Belgische team is aanstaande zaterdag 14 februari de tegenstander van Aalsmeer. De heren kunnen opnieuw in eigen dorp aangemoedigd worden. Deze wedstrijd voor de achttiende ronde van de Super Handball League begint om 19.00 uur in sporthal De Bloemhof aan de Braziliëlaan. Het gaat spannend worden! Uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl (Donny Vink terug bij HV Aalsmeer Heren 1).