Handbal: Bekerwedstrijden Heren 1 en 2 Green Park

Aalsmeer – De handballers van Green Park Aalsmeer speelden afgelopen zaterdag 17 februari een thuiswedstrijd in De Bloemhof. Tegenstander was het Belgische Izegem, hekkensluiter vooralsnog in de BeNe League competitie. Aalsmeer begon een beetje mat aan de wedstrijd en liet het fanatieke Izegem zelfs even op voorsprong komen. De achterstand zette Aalsmeer weer op scherp en in snel tempo werd de achterstand weggewerkt. Tot het eindsignaal bleef Green Park geconcentreerd spelen en wist uiteindelijk te winnen met tien punten meer: 36-26. Aalsmeer blijft met nu 25 punten op de vijfde plaats staan, want concurrent Kras Volendam boekte een mooie overwinning op nummer twee Visé: 30-29 en heeft 26 punten, net zoveel als nummer drie Limburg Lions dat wel een steekje heeft laten vallen door nipt te verliezen van Hurry-Up (31-28). De twee koplopers lopen qua punten verder uit: Bocholt 31 en Visé 29 punten. Aanstaande zondag 25 februari vertrekken de Green Park heren naar Limburg om het op te nemen tegen de Lions. De wedstrijd begint om 16.00 uur en is te volgen via livestream.

Landskampioenschap

Eerst echter wacht een andere kraker: Voor het landskampioenschap. Heren 1 speelt vandaag, dinsdag 20 februari, de kwartfinale voor de beker en tegenstander is Volendam. De wedstrijd is in sporthal De Bloemhof, begint om 20.00 uur en uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom.

Niet alleen het eerste van Green Park Aalsmeer doet goede zaken in de bekercompetitie, ook Heren 2 doet mee in de top en speelt donderdag 22 februari eveneens om de kwartfinale van de beker tegen Oosting E&O /Hurry-Up.

Foto: www.kicksfotos.nl