Aalsmeer – Er is een grote vraag naar sociale huurwoningen in Nederland, zo blijkt uit onderzoek. Met name in Noord-Holland zijn er lange wachttijden voor woningen met een wettelijk vastgelegde maximale huur van 710 euro per maand. Ruim van tevoren inschrijven is een aanrader. In de gemeente Wormer maar gelijk bij de geboorte, want de wachttijd in deze gemeente is liefst 29,4 jaar. Wormer staat op de lijst op nummer één, gevolgd door op twee Hoofddorp met 23,8 jaar en op drie Amstelveen met 21,8 jaar.

In Aalsmeer moeten woningzoekenden ook geduld hebben. De gemiddelde wachttijd is 17,5 jaar. De gemeente staat op nummer acht, na Uithoorn (7) waar inwoners zo’n 18,8 jaar moeten wachten om een eigen (sociaal) huurhuis te kunnen betrekken.

Van het aantal beschikbare sociale huurwoningen wordt twintig procent verhuurd aan bewoners met urgentie, vluchtelingen met een verblijfsvergunning of aan mensen wiens bestaande huurhuis wordt gesloopt.

De woningnood is bekend bij het ministerie, die de wooncorperaties in Noord-Holland opdracht heeft gegeven de komende jaren zo’n 31.000 sociale huurwoningen te bouwen. Volgens de wooncorperaties gaat dit aantal zo goed als zeker niet lukken, ongeveer de helft (15.000) wel. Dit omdat er te weinig geld is en omdat er nauwelijks bouwlocaties beschikbaar zijn.

Polderzoom en Machineweg

In Aalsmeer zijn in Polderzoom huurwoningen (37) en huurappartementen (51) gebouwd. Deze zijn onlangs opgeleverd. In de projecten voor woningbouw in Polderzoom 2 (tussen Burgemeester Kasteleinweg en Stommeerkade), Hornmeer en Zwarteweg zijn ook realisatie van huurhuizen opgenomen. En het is wachten op de nieuwbouw door Eigen Haard aan de Machineweg. Het nieuwe ‘Rooie Dorp’ gaat bestaan uit zo’n 63 woningen, waarvan minstens 44 huurwoningen.