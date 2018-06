Belangrijke stap voor kluswoningen in Mijdrecht

Mijdrecht – “Het is een mijlpaal’’, vindt wethouder Rein Kroon. In de kluswoningen aan de Raadhuislaan in Mijdrecht ondertekende hij vrijdag 22 juni samen met de toekomstige bewoners de ontwikkelovereenkomst. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de verbouw van het huizenblok aan de Raadhuislaan 27-41 naar woningen voor starters.

Vorig jaar zijn de woningen in de verkoop gegaan.

Het casco is nog in prima staat, maar zowel aan de buitenkant als binnenin moet er nog wel het nodige worden verbouwd, vandaar de term kluswoningen. Wethouder Kroon: “Omdat er geklust moet worden voordat de bewoners er in kunnen, werden ze betaalbaar. Dat biedt starters op de woningmarkt de kans hun eigen droomhuis te realiseren in het centrum van Mijdrecht. Ook passen de kluswoningen voor starters bij de doelgroepen in de Woonvisie.’’

Beginnen

Nu de ontwikkelovereenkomst tussen gemeente en kopers is getekend, kan een aannemer in de arm worden genomen voor de renovatie van het casco. Daarnaast ontvangen de kopers de koopovereenkomst voor hun woning. Als die is getekend en ze bij de notaris zijn geweest voor het passeren van de akte van levering, kunnen ze echt beginnen met klussen. Het streven is de werkzaamheden volgend voorjaar af te ronden en in de woningen te trekken.

Bewoners staan te popelen

Toekomstig bewoner Robin Schaeffer staat te popelen. Zijn ouderlijk huis, waar hij nu nog woont, voelt steeds kleiner. “Dankzij dit project maakt de gemeente het mogelijk om als starter iets te kunnen kopen in deze huidige huizenmarkt’’, vertelt hij. “Nog eventjes en we kunnen de sloophamer en verfroller ter hand nemen. Het toffe is dat we het helemaal naar ons idee kunnen inrichten. Er moet binnen één dragende muur blijven staan en verder is het aan ons.’’

Dankzij het speciale startersaanbod hebben de jongeren de ruimte om hun droomhuis te maken. Dat was anders niet gelukt. “Gezien de huidige woningmarkt en de wens om te starten met een koophuis, had ik anders zeker nog langer moeten doorsparen’’, vertelt Robin.