Grote verschillen in biljartcompetitie DRV

De Ronde Venen – De lokale biljartcompetitie De Ronde Venen liet grote verschillen zien. De Merel2/Thijmen van Veen behaalde afgelopen week de maximale score van 48 wedstrijdpunten tegen K.O.T.87-1. Weer was het Roos Aarsman, die haar team tot maximale score wist te brengen, samen met Gijs van de Vliet, Gerard Roling en Peer (Wilco) van der Meer.

De Merel 1/Thijmen van Veen speelde een geweldige partij tegen s.v. Veenland/Liquid Rubber. Met drie gewonnen partijen en een remise gingen de Vinkeveners met 47 wedstijd punten naar huis. Walter van Kouwen speelde de kortste partij van de week. In achttien beurten harkte Walter zijn 41 caramboles bij elkaar. Kees Griffioen en Bert Fokker behaalden ook hun overwinning. Bart Hoffmans moest de punten delen met Ron Hartsink, die in de gelijkmakende beurt nog een remise eruit kon slepen.

Krappe winst

Cens 2 staat momenteel op de eerste plaats in de competitie en behaalde een krappe winst tegen DenB Diensten/De Springbok. Collin Baars en Wesley Buijing wonnen hun partij. De tegenstand met eveneens twee gewonnen partijen werden behaald door John Beets en Theo Kandelaar.

De Kromme Mijdrecht 2 ontving thuis Cens/Gortenmulder en deed goede zaken. Met drie gewonnen partijen. Gespeeld door Edwin Walter, Arie Kranenburg samen met Jos Vermeij. De eer werd gered door Eric van de Bosch.

De Merel 3/Thijmen van Veen ging op bezoek bij De Springbok2/Feka. Betty van der Mars zette haar zegetocht voort en won haar zesde partij op rij. Ook Cees en Dick de Jong wisten hun partij te winnen. Ton Brandsema werd als reservespeler ingebracht en pakte gelijk zijn overwinning.

Achterstallig onderhoud

Op de Kromme Mijdrecht speelden 1 en 3 tegen elkaar. Raymond Lannooy wist gelijk de toon te zetten door de hoogste serie van de week te spelen. Met een mooie serie van acht van de 31 te maken, een percentage van 25.81% en won tevens zijn partij. Kees Westkamp, samen met Said Metalsi en Antonie Schuurman, zette er een winnende partij tegenover.

De Biljarvrienden/Smit fietsen/2Groen speelde thuis tegen De Springbok 1. In eigen huis wisten Martien Heijman samen met Ronald Boon en Nico Koster de winst te behalen. Lucia Burger verloor haar partij door achterstallig onderhoud aan haar keu en vormverlies, maar dat deed niets af aan de overwinning aan het goede spel van Ari Boxce.

Betty van der Mars zette haar zegetocht voort. Foto: aangeleverd.