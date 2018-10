Gratis concert KNA en Sursum Corda

Aalsmeer – Op zaterdag 3 november geeft muziekvereniging Sursum Corda samen met KNA-Uithoorn een concert in het Muziekgebouw aan het Legmeerplein. Dit concert is gratis toegankelijk. De orkesten hebben afgelopen zomer al samengewerkt bij de Amstelproms in Uithoorn. Beide orkesten zullen binnenkort deelnemen aan een concours of festival en dit concert is een belangrijke voorbereiding daarop.

Concours in Enschede

Sursum Corda zal op 8 december deelnemen aan het concours in Enschede. Een concours is altijd een belangrijk ijkpunt voor een orkest. Er zullen twee stukken beoordeeld worden door een drie-koppige jury. Tijdens het concert in Uithoorn op zal Sursum Corda openen met: ‘Where Eagles Soar’ van Steven Reineke. Daarna volgen de stukken die beoordeeld gaan worden op het concours: ‘Dances of Innocence’ van Jan van der Roost, een ode aan de onschuld, en ‘The Duke of Albany’ van Jacob de Haan. ‘The Duke of Albany’ is een suite die het verhaal vertelt van John Stewart, de hertog van Albany (de oude naam voor het koninkrijk Schotland) en Anne de la Tour, de gravin van Auvergne. Het is een stuk van drie delen.

Het eerste majesueuze deel gaat over John Stewart, die naar Auvergne trekt om er in het huwelijk te treden met Anne de la Tour. Deel twee begint mooi en romantisch, als weerspiegeling van de romance van Anne en de hertog. Maar er klinkt daarna ook wanhopige eenzaamheid in door. De feestelijke en ook statige finale beschrijft de bouw van een kapel en de bevolking die danst en feestviert. Sursum Corda zal afsluiten met een vrolijke mars.

Festival in Hoofddorp

KnA uit Uithoorn gaat zondag 11 november, op festivalbasis, deelnemen aan het concours in Hoofddorp. Zij zullen tijdens het concert op 3 november de stukken spelen die daar gespeeld zullen worden: ‘October’ van Eric Whitacre en ‘Ireland: of legend and lore’ van Robert W. Smith. Een stuk wat doet denken aan de vervlogen tijden in Ierland en Schotland, historisch en folkloristisch. Als laatse de ‘Suite of old American dances’. Een suite die bestaat uit vijf stukken welke de verschillende Amerikaanse dansen vertegenwoordigen; de cakewalk, schotse dans, de western one step, wallflower waltz en als laatste de vrolijke rag.

Een zeer gevarieerd programma dus. Belangstellenden zijn 3 november van harte welkom tijdens dit gratis toegankelijke concert! Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Oliebollenactie

Sursum Corda gaat op vrijdag 16 november ook weer oliebollen bakken en verkopen. Bestellen kan via info@sursum-corda-aalsmeer.nl. Eén zakje van vijf oliebollen kost 3 euro. Ook dit jaar is er een speciale prijzenknaller: 2 zakken voor 5 euro. Laat de vers gebakken oliebollen niet uw deur voorbij gaan en koop een zakje of meer ter ondersteuning van muziekvereniging Sursum Corda!