Goud en zilver op NK duo’s voor RDG Academy

Aalsmeer – Na twee plaatsingswedstrijden per district kwamen afgelopen zaterdag de beste duo’s van Nederland naar Deventer om daar tegen elkaar te ‘strijden’ en te bepalen wie zich het beste ritmische gymnastiek duo van 2023 mochten noemen. De bezoekers werden ook nog getrakteerd op spectaculaire oefeningen van de groepen 2de divisie, want die hadden hun finale toen de duo’s hun warming up hadden. De pre-junioren groep van RDG Academy met Sofia, Mara en Kaitlene is zesde geworden.

Na de groepen kwamen één voor één de duo’s de vloer op. Het eerste junioren duo voor RDG Academy die in Aalsmeer en in Kudelstaart trainen, waren Zoey van der Weele en Nine Wentzel. Hun knotsoefening zag er prachtig uit en het plezier om samen op de vloer te staan, spatte van hun gezichten af. Zij behaalden een score van 15.750 waar ze heel lang eerste mee stonden, totdat het tweede duo van RDG Academy de vloer op kwam. Mandy Wei en (opnieuw) Zoey van der Weele lieten namelijk een foutloze oefening zien, waar ze door de jury voor beloond werden met een score van 16.600! Daar kwam niemand meer in de buurt, waardoor Mandy met goud naar huis ging, Zoey goud en zilver omgehangen kreeg en Nine een zilveren medaille mee mocht nemen!

De RDG Academy traint iedere woensdag van 15.30 tot 16.30 uur in De Bloemhof aan de Hornweg. Kinderen die interesse hebben zijn welkom. Kijk wat de mogelijkheden zijn op www.rdgacademy.club of mail naar info@rdgacademy.nl.

Foto: V.l.n.r.: Nine Wentzel (zilver), Zoey van der Weele (goud en zilver) en Mandy Wei (goud).