Golfclub Veldzijde vierde 40-jarig jubileum

Wilnis – Golfclub Veldzijde uit Wilnis heeft recentelijk haar 40-jarig jubileum gevierd met een bruisende lustrumweek die in het teken stond van het thema ‘Swing’. Een passend motto voor een vereniging waar beweging, ritme en plezier samenkomen. Het 8e lustrum bracht leden van alle leeftijden en niveaus samen voor een week vol sportieve, feestelijke en verbindende activiteiten.

De aftrap vond plaats op zaterdag 21 juni met een openingswedstrijd over de twee golfbanen van de familie Kool: Golfpark Wilnis en De Kroonprins in Vianen. Meer dan 80 deelnemers reisden tussen beide locaties om in totaal 18 of 27 holes te spelen. Een prestatie op zich, die dankzij een strakke organisatie en veel enthousiasme vlekkeloos verliep.

Ook op sociaal vlak werd de toon gezet. Op zondag kwamen veertig familiekoppels samen voor het NGF Familietoernooi, waarbij jong en oud de degens kruisten. Tegelijkertijd werd er geld ingezameld voor de Joost Luiten Foundation, die golf toegankelijk maakt voor kinderen en jongeren.

Waardering voor personeel

Maandag stond in het teken van waardering voor het personeel, dat in de watten werd gelegd met een gezellige barbecue en pubquiz. Dinsdag namen de dames de baan over tijdens een kleurrijke vriendinnendag. De vrolijke outfits en livemuziek pasten perfect bij het Swing-thema.

Ook de woensdagavond was een feestje. De befaamde Zomeravond wedstrijd werd gespeeld in de vorm van een ludieke ‘Greenkeepers Revenge’. Obstakels, humor en creativiteit maakten van deze avond een memorabele belevenis.

De donderdag was als vanouds bestemd voor de heren. Zij speelden een wedstrijd over zowel de ‘grote baan’ als over de par-3 baan, die dit jaar een prachtige upgrade heeft gekregen.

Voor nieuwe leden

Vrijdag was speciaal voor de nieuwe leden. Tijdens de ‘Vrijmigolfbo’ konden zij samen met hun buddy’s de club en elkaar beter leren kennen, uiteraard na afloop onder het genot van een borrelplank en een goede sfeer.

De lustrumweek werd op zaterdag afgesloten met een feestelijke klapperwedstrijd, waaraan maar liefst 111 deelnemers deelnamen. Een ‘masterpiece’ van de wedstrijd- en lustrumcommissie. ’s Avonds barstte het feest pas echt los met livemuziek, dans en vuurwerk. De boodschap van het lustrum was duidelijk: bij Golfclub Veldzijde wordt geswingd op én naast de baan.

Voorzitter Vincent Klarenbeek bedankte in zijn speech iedereen die heeft bijgedragen aan deze onvergetelijke week. “Deze club leeft. Onze leden en een grote groep vrijwilligers vormen samen het hart van Golfclub Veldzijde. Met z’n allen hebben we laten zien waar we voor staan.”

Golfclub Veldzijde uit Wilnis heeft haar 40-jarig jubileum gevierd met een bruisende lustrumweek die in het teken stond van het thema ‘Swing’. Foto: aangeleverd.