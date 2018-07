Gildewandeling door Haarlem-Noord

Haarlem – Op zaterdag 4 augustus kan in Haarlem deelgenomen worden aan een boeiende Gildewandeling, ‘het speelt zich af’ in Haarlem-Noord.

Van Egmond en Jan Gijzen, twee persoonsnamen, lang, resp. zeer lang geleden beiden werkzaam voor het toenmalige dorp Schoten en nu nog steeds herkenbaar in de straat/kade die hun naam draagt. Beiden ook verbonden door de levensader van Schoten: de Rijksstraatweg en al eeuwenlang deel uitmakend van de historie van het huidige Haarlem-Noord. Dit gebied is het wandelgebied dat de Gildegids met bezoekers wil bekijken.

Steenrijke bewoners

Ga mee en verbaas u over het leven zoals zich dat hier vroeger afspeelde. Hoor de verhalen over de prachtige, uitgestrekte landgoederen en haar steenrijke bewoners. Over de lachwekkende avonturen met het gammele stoomtrammetje, maar vooral over de indrukwekkende gebeurtenissen welke zich hier in de Tweede wereldoorlog afspeelden.

Jan Gijzenbrug

Met name de Jan Gijzenbrug speelde een grote rol in de levens van ‘Het meisje met het rode haar’ en de ‘Bankier in het verzet’. Voor beide verzetshelden betekende de brug een triest keerpunt in hun leven.

Vertrek van deze Gildewandeling op zaterdag 4 augustus om 13.30 uur vanaf hoek Spaarnhovenstraat/Rijksstraatweg. Kosten 4 euro per persoon. Aanmelden is verplicht en kan door een mail te sturen naar gildewandelingen@gmail.com of bel naar tel. 06-16410803. Zie ook www.gildehaarlem.nl.