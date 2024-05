Gidswandelingen Abcoude 2024￼

Abcoude – De zon schijnt, het voorjaar is begonnen, dus de hoogste tijd om de wandelschoenen weer aan te trekken! Ook dit jaar kunt u weer een gidswandeling boeken in het prachtige dorp Abcoude. We lopen in ongeveer 2 uur 3 kilometer door het historische dorp met al zijn mooie gebouwen en verhalen.

Wilt u weten wat de relatie is tussen de Drankwet van 1881 en de bouw van het Gemeente- en polderhuis? Of hoe een Engelse blindganger heeft gezorgd voor een nieuwe Hulksbrug? Of wat er in 1921 is bedacht om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren? Geïnteresseerd? Boek dan een wandeling met een van onze enthousiaste gidsen! Voor info kijk op gildedrv.nl/wandelen of vraag een gidswandeling aan via een e-mail naar wandelen@gildedrv.nl