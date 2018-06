Getuigen gezocht van vernieling winkelruit

Aalsmeer – In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 juni rond half vier is de etalageruit van de firma Romkema vernield. De winkel is gevestigd op de hoek van de Van Cleeffkade en de Marktstraat. Een grote etalageruit aan de kant van de Van Cleeffkade is ingetrapt.

Ondanks dat er videobeelden zijn waarop de mogelijk dader(s) zouden staan, is de politie op zoek naar getuigen van deze vernieling of mogelijke inbraakpoging.

Volgens eigenaar Fred Romkema droeg de vernieler een grijs joggingpak en gymschoenen. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en anoniem melding doen kan via 0800-7000.

Foto: VTF – Laurens Niezen