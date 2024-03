Geslaagde winteractief reis van Senior Sportief Actief￼

De Ronde Venen – Ondanks het vroege uur stapten op zaterdag 24 februari 39 deelnemers aan de winteractief-reis van Senior Sportief Actief opgewekt in de bus naar Tirol in Oostenrijk voor een achtdaagse wandel-, langlauf- en skivakantie.

Gelukkig had het in de nacht ervoor eindelijk flink gesneeuwd, zodat bij aankomst bij het hotel in Wildermieming een wit sneeuwtapijt aanwezig was. Na de voorspoedig verlopen reis en na uitreiking van de langlaufspullen, volgde er op zondag in het fraai gelegen Pertisau aan de Achensee een lesochtend voor de nieuwkomers, terwijl de wandelaars en skiërs al direct de verse sneeuw en de volop schijnende zon opzochten.

Omdat het steeds te warm was voor de tijd van het jaar waardoor de sneeuw al snel verdween in de lage dalen, werd er de volgende dag uitgeweken naar het hooggelegen skidorp Berwang, terwijl er ’s avonds vanuit het hotel een fakkelwandeling door de nabije omgeving was. In afwijking van het geplande dagschema werd er op dinsdag opnieuw uitgeweken naar het sneeuwzekere Pertisau. Voor degenen die overdag nog niet genoeg bewogen hadden, was er ’s avonds in het hotel een dans- en muziekavond.

Helaas

Helaas brak de zon de volgende dag niet door de dichte mist heen, zodat de meesten na de koffie met apfelstrudel, kozen voor een wandeling in de volop in Niederthai aanwezige sneeuw. Aan het einde van de middag werd nog even een kijkje genomen bij de hoogste waterval van Tirol.

De dag erna was het een stralende dag met veel zon en werd het hooggelegen, mooie langlauf- en wandelgebied in het Lüsenstal bezocht. Daar was nog volop sneeuw aanwezig, zodat alle deelnemers genoten van zowel de prachtige omgeving als van het terras om aan het kleurenschema te werken. ’s Avonds was er een Tiroler avond met een leuke dansgroep in originele Tiroler klederdracht.

De laatste dag was het weer enigszins druilerig en daarom werd een bezoek aan het nabijgelegen Innsbruck, de hoofdstad van Tirol, gebracht. Daar konden nog de laatste aankopen worden gedaan vóór de reis terug naar De Ronde Venen de volgende dag. Na een probleemloos verlopen terugreis en afsluitend diner konden alle deelnemers terugkijken op een sportieve, zeer geslaagde, maar vooral bijzonder gezellige reis met elkaar.