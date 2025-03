Geslaagde actiedag ‘Huurders op Groen’

Rijsenhout – Meer groen in de leefomgeving biedt tal van voordelen. Toch is in Nederland nog steeds de helft van alle tuinen volledig betegeld. Vooral in wijken met veel sociale huurwoningen komen verharde tuinen vaak voor. Om die reden is het programma Huurders op Groen gestart, een initiatief van Woningcorporatie Ymere, NMCX Centrum voor Duurzaamheid, Vereniging Huurders Haarlemmermeer en de Dorpsraad Rijsenhout.

Afgelopen zaterdag 15 maart vond de eerste actiedag plaats bij Kindcentrum WestWijs. NMCX ging met inwoners in gesprek over het vergroenen van tuinen en het verbeteren van de leefomgeving. De actiedag in Rijsenhout stond in het teken van bewustwording én inspiratie voor vergroening in de wijk. Aan de hand van een aantal tuinontwerpen bracht Steven de Clercq van NMCX Centrum voor Duurzaamheid waardevolle gesprekken op gang, waarbij bewoners zich konden uitspreken over: ‘Wat doet een tuin met de sfeer van een straat? Wat valt je op aan deze tuin? Wat is de impact van groen op de temperatuur van je huis?’ Langs de deur, peilde het projectteam aan de hand van een vragenlijst de wensen en ideeën van inwoners over hun eigen tuin en de tuinen in de straat. Dat leverde interessante inzichten op. Het project markeert een eerste stap richting een groenere, leefbare buurt met actieve betrokkenheid van bewoners.

Vervolg in teken van ‘doen’

In mei wordt de volgende activiteit georganiseerd, die in het teken zal staan van ‘doen’. De bedoeling is tuinen dan ook daadwerkelijk aan te pakken. Inwoners kunnen zich opgeven via email: groen@nmcx.nl. Ook is dit adres beschikbaar voor vragen over het project of over het vergroenen van tuinen.

Kampioenschap Tegelwippen

Daarnaast kan iedere inwoner van de gemeente Haarlemmermeer meedoen met het Haarlemmermeers Kampioenschap Tegelwippen (HAKA). Kijk voor meer informatie en inschrijving op: www.haarlemmermeerwaterproof.nl/tegelwippen.

Foto: Veel interesse voor de posters met voorbeelden van tuinen. Foto: NMCX