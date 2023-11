Gerrit, bedankt voor alle jaren!

De Kwakel – Onlangs heeft Gerrit Vink afscheid genomen als penningmeester van de Klaverjasvereniging ‘Gezelligheid is Troef’ bij K.D.O. in De Kwakel. Gerrit is sinds jaar en dag penningmeester geweest en heeft dit vol overgave gedaan. Naast de reguliere competitie in de kantine van K.D.O. in De Kwakel heeft hij mede vele toernooien in o.a. het Dorpshuis in De Kwakel georganiseerd.

Helaas is Gerrit sinds enige tijd verhuisd naar de Veluwe en heeft hij aangegeven te stoppen en heeft hij inmiddels afscheid genomen van de club. Namens alle leden werd hij bedankt voor zijn inzet en is hij voorzien van een mooi boeket bloemetjes.