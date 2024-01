Genomineerden sportverkiezingen 2023 bekend

De Ronde Venen – De genomineerden voor de prijzen van de Rondeveense sportvrouw, sportman, sporttalent, sportvrijwilliger en sportploeg zijn bekend. Ook wordt dit jaar voor het eerst een prijs uitgedeeld in de categorie sporter 55+. Die gaat naar een sporter die een bijzondere prestatie heeft geleverd of bij zijn of haar vereniging een inspiratiebron is. Uit door inwoners en verenigingen voorgedragen namen zijn per categorie drie genomineerden geselecteerd.

De winnaars worden vrijdagavond 26 januari 2024 bekendgemaakt door zangeres en presentatrice Do, tijdens het Sportgala in het Piet Mondriaangebouw in Abcoude. Inwoners zijn van harte welkom het Sportgala bij te wonen. Inwoners en verenigingen konden tot 1 december sporters, vrijwilligers en teams voordragen voor de verschillende prijzen. Op basis van de voorgedragen namen, zijn per categorie drie kandidaten geselecteerd. Genomineerd in hun klasse, in willekeurige volgorde, zijn:

Sportvrouw

– Xanne van Lijf (judo). Op 15-jarige leeftijd werd zij in 2023 derde bij de Jeugd Olympische Spelen onder 18 jaar en derde op het WK judo onder 18 jaar. Vanaf januari gaat zij op Papendal trainen.

– Janneke van der Meulen (kustroeien). De Vinkeveense werd in 2023 wereldkampioen bij de spectaculaire discipline kustroeien. In 2028 staat kustroeien voor het eerst op het programma bij de Olympische Spelen in Los Angeles.

– Nathalie ten Hoope (triatlon) is een echte doorzetter uit De Hoef. Na een vervelende ziekte legde zij de Ironman (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km hardlopen) in Zweden af binnen 13 uur.

Sportman

– Kevin de Jong (Sterkste man van Nederland). Kevin werd in 2023 de Sterkste man van Wilnis. Tijdens het nationaal kampioenschap werd hij vierde in de strijd om de titel ‘Sterkste man van Nederland’.

– John van der Maat (hardlopen). Voor Stichting Jarige Job liep John de marathon van De Ronde Venen en haalde daarmee € 18.550,– op. Bij alle wedstrijden waaraan hij deelnam behaalde hij een nieuw persoonlijk record.

– Niels Immerzeel (marathonschaatsen). Niels is als marathonschaatser actief op landelijk niveau en behaalde in 2023 diverse mooie resultaten. Extra bijzonder was zijn 8e plek bij De Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk.

Sporttalent

– Noery Weber (wielrennen). Weber werd bij de ploegenachtervolging Nederlands Kampioen met een gemiddelde snelheid van 50,9 km/h.

– Michiel Mouris (veldrijden) is een groot talent en wordt nu al regelmatig vergeleken met Mathieu van der Poel. Hij werd vorig jaar op 16-jarige leeftijd eerste bij het NK Veldrijden, tweede bij het NK wielrennen wegwedstrijd en won ook diverse wegkoersen.

– Sam en Benjamin Langendorff (padel). Deze Vinkeveense broers zijn door de KNLTB gescout om internationaal te spelen, deden mee aan de Europese Kampioenschappen en maken inmiddels onderdeel uit van het Nederlands Padel Jeugdteam.

Sportvrijwilliger

– Loes Hromádka-Sandifort (Golfclub Veldzijde). Sinds de oprichting van Golfclub Veldzijde verzorgt Loes de ledenadministratie. Op 80-jarige leeftijd doet zij dit nog steeds met veel enthousiasme.

– Frank Vousten (SV Hertha). Frank is een drijvende kracht achter het succes van het dames 30+ voetbalteam en een baken van positiviteit voor de gehele vereniging.

– Rob van Zijtveld (De Veenlopers). Rob is op verschillende gebieden binnen de vereniging actief geweest, onder andere als trainer en bestuurder. Tevens is hij betrokken bij de stichting die zich inspant voor de realisatie van de combibaan.

Sportploeg

– FC Abcoude 1 is kampioen in de derde klasse (zondag) geworden. In het team zit veel lokaal talent en eigen jeugd.

– Dansgroep Despacito (Dansschool Nicole). Deze dansgroep komt vaak uit in hogere leeftijdscategorieën en haalt daarbij veel prijzen binnen, met als topprestatie de tweede plaats op het NK en een uitnodiging om deel te nemen aan het EK.

– G-hockeyteam HVM. Dit team met spelers/speelsters met een verstandelijke beperking zijn al twee jaar op rij kampioen geworden. In het seizoen 2022-2023 versloegen zij alle tegenstanders.

Sporter 55+

– Leo Neuteboom. Al zijn hele leven is Leo actief als sportinstructeur (onder andere Nordic Walking), geeft hij wandelclinics door het hele land en probeert hij vooral mensen met chronische ziektes een veilige lesomgeving te bieden.

– Jan Bakker (SV Hertha). Is al 70 jaar actief als sporter bij SV Hertha. Vorig jaar werd hij kampioen met zijn zaalvoetbalteam. Daarnaast is Jan een bijzondere vrijwilliger bij SV Hertha.

– Elly van Dijk is actief bij HVM. Zij heeft zich onder andere actief ingezet voor het opzetten van walking hockey bij de hockeyvereniging. Ze heeft met heel veel energie een trainings/trimmersgroep op vrijdag gerealiseerd die momenteel uit tien leden bestaat.

Tijdens het Sportgala op vrijdag 26 januari worden alle genomineerden in het zonnetje gezet en wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn binnen de verschillende categorieën. De uitreiking van de prijzen gebeurt tijdens een afwisselend programma met dans en interviews. De presentatie is in handen van Dominique Rijpma-van Hulst, inwoonster van Abcoude en bekend als zangers Do.

Inwoners zijn van harte uitgenodigd het Sportgala bij te wonen, de toegang is gratis. In verband met het aantal beschikbare plaatsen is aanmelden handig. Dat kan eenvoudig via www.derondevenen.nl/sportgala. Het gala begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Het Piet Mondriaangebouw staat aan de Broekzijdselaan 46 in Abcoude.