Gemeente Uithoorn start Uniek Sporten Uitleen! ￼

Uithoorn – Wethouder sport, Jan Hazen, nam het estafettestokje in ontvangst van de framerunners van Atletiek Klub Uithoorn. Hiermee heeft de ‘kick off´ plaatsgevonden van de symbolische estafette, die de kracht van het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Amstel- en Meerlanden benadrukt. Vanaf heden is Uniek Sporten Uitleen beschikbaar voor inwoners van de gemeente Uithoorn. Wat is Uniek Sporten Uitleen en waarom zou je hier gebruik van willen maken?

Sport en bewegen houdt je fit. En het geeft plezier. Maar welke sport past het best bij jou? En waar vind je de benodigde sporthulpmiddelen? Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking binnen de gemeente Uithoorn sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod van sporten uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij je past.

Werkwijze

Uniek Sporten Uitleen is meer dan alleen een sportrolstoel of handbike uitleen, het is een mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op je wensen en tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. Indien nodig wordt het product afgeleverd op een gewenste locatie. Bovendien zitten er geen kosten verbonden aan deze dienst! Atletiek Klub Uithoorn heeft een actieve club framerunners die iedere week fanatiek rondjes rennen op de atletiekbaan. Ieder op zijn eigen niveau. De een doet een paar rondjes, de ander traint voor de dam tot dam loop. Dankzij goed materiaal en fantastische vrijwilligers is dit mogelijk. ‘Extra helpende handjes zijn welkom, we zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers’ zo zegt trainster Tamara Kwint.

Wethouder Hazen liet weten trots te zijn dat nu ook de gemeente Uithoorn is aangesloten en ze op deze manier nog meer mensen hopen te inspireren om te gaan bewegen en sporten. Het symbolische estafette stokje gaat langs alle zes gemeenten uit het samenwerkingsverband aangepast sporten Amstel- en Meerlanden. In iedere gemeente wordt het stokje door een sporter met beperking overgedragen aan de wethouder sport.

Hulpmiddelen

In de uitleenpool van Uniek Sporten Uitleen zijn vijf hulpmiddelen beschikbaar, te weten de allround sportrolstoel, court sportrolstoel, ligbike, aankoppelbare handbike en Running Frame. Vanaf 1 april is Uniek Sporten Uitleen voor in ieder geval 3 jaar beschikbaar in de gemeente. De dienst wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek Sporten in samenwerking met Welzorg, NOC*NSF en Fonds Gehandicaptensport. Wilt u meer informatie over Uniek Sporten Uitleen, dan kunt u naar www.unieksporten.nl/uitleen of contact opnemen met Nikki Hakkesteegt via nhakkesteegt@teamsportservice.nl of via 088 2037381.